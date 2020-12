Włochy: Szefowa MSW zapowiada surowe kontrole podczas świątecznego lockdownu

Szefowa włoskiego MSW Luciana Lamorgese zapowiedziała surowe kontrole podczas rozpoczętego w czwartek częściowego lockdownu w kraju w okresie Bożego Narodzenia i Nowego roku. Zaapelowała do Włochów, by w ich domach zwyciężyło poczucie odpowiedzialności.

"Nie możemy pozwolić sobie na uchybienia w przestrzeganiu reguł. Dlatego niestrudzenie odwołuję się do poczucia odpowiedzialności po to, by nie dopuścić do powtórzenia się podczas tych Świąt lekkomyślnych zachowań, do jakich doszło latem" - podkreśliła minister spraw wewnętrznych w wywiadzie dla rzymskiego dziennika "Il Messaggero".

Jak zaznaczyła: "mamy wierzchołek" epidemii, a do tego krąży nowa odmiana koronawirusa.

"Przez kilka miesięcy nie będzie można jeszcze obniżyć czujności" - dodała Luciana Lamorgese.

Odnosząc się do świątecznych obiadów i kolacji w domach, zaznaczyła: "Tylko odpowiedzialność i samokontrola pozwolą uniknąć wybuchu zakażeń po Świętach".

"Siły policji działają po ludzku i w sposób wyważony, ale to nie znaczy, że będzie miejsce na pobłażanie wobec łamania przepisów i niewłaściwych zachowań" - ostrzegła szefowa MSW.

Zapowiedziała "najwyższy rygor" w obliczu takich zjawisk, jak powstające spontanicznie skupiska młodzieży, zamieniające się czasem w bójki. W wywiadzie dla "Quotidiano Nazionale" Lamorgese położyła zaś nacisk na to, że bardzo bacznie w okresie częściowego lockdownu do 6 stycznia sprawdzane będą autocertyfikaty, które Włosi mają obowiązek przedstawić podczas kontroli. Należy w nich podać powód wyjścia z domu i cel, do którego się zmierza.

Poinformowała, że od początku epidemii siły porządkowe w kraju skontrolowały 30 mln osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka