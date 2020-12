Włochy: Szefowa MSW zapowiada zaostrzenie kontroli na granicach w okresie świątecznym

W okresie świątecznym zaostrzone zostaną kontrole na granicach Włoch - zapowiedziała w piątek minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" poinformowała, że w ciągu trzech miesięcy skontrolowany został w kraju co 10 obywatel.

Szefowa MSW podkreśliła: "Weszliśmy w bardzo delikatną fazę walki z pandemią, w której podejmowane są starania, by pogodzić potrzebę uniknięcia drugiego paraliżu działalności gospodarczej z pierwszorzędnym celem zahamowania szerzenia się wirusa".

Ogłosiła, że siły bezpieczeństwa będą kontynuować kontrole przestrzegania przepisów. Jak poinformowała, od 1 września do końca listopada skontrolowano w całym kraju ponad 6 milionów osób oraz około miliona podmiotów gospodarczych. Wymierzonych zostało 50 tysięcy kar, a 2 tysiącom osób postawiono zarzuty.

Mówiąc o okresie świątecznym Lamorgese wyjaśniła, że osoby przekraczające wtedy granice będą musiały poddać się bardziej szczegółowym kontrolom w chwili powrotu do Włoch.

Dzień wcześniej rząd Giuseppe Contego wydał dekret, w którym zapisano obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla Włochów wracających do kraju z zagranicy po podróży w okresie świąteczno-noworocznym. Dotyczyć on też będzie cudzoziemców przyjeżdżających do Italii między 21 grudnia a 6 stycznia.

W rozmowie z turyńską gazetą Lamorgese zaznaczyła również, że także wobec zjawiska migracji konieczne było zastosowanie środków bezpieczeństwa sanitarnego. Przypomniała, że wszyscy migranci poddawani są testom na obecność koronawirusa i kwarantannie. Odsetek zakażonych wśród 56 tysięcy osób przebywających w ośrodkach pobytu wynosi 2,06 procent.

Minister zaznaczyła, że w tym roku zanotowano znaczny napływ Tunezyjczyków, co jej zdaniem należy wytłumaczyć ciężkim kryzysem w ich kraju na tle pandemii Covid-19; przybyło ich łącznie 14 tysięcy.