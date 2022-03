Włochy: Szefowa MSW: zmniejszył się napływ ukraińskich uchodźców do UE

W ostatnich dniach notuje się zmniejszenie napływu ukraińskich uchodźców wojennych do krajów UE, także do Włoch - poinformowała w środę w parlamencie w Rzymie szefowa MSW Luciana Lamorgese. Jak zaznaczyła, niewielu uchodźców poprosiło dotąd we Włoszech o ochronę, co tłumaczy się ich nadzieją na powrót do kraju.

W wystąpieniu przed komitetem włoskiego parlamentu do spraw układu z Schengen minister oświadczyła, że napływ uchodźców do UE zmniejszył się z 200 tysięcy do 40 tys. osób dziennie.

Do Włoch przybyło dotąd ponad 75 tysięcy uchodźców wojennych, z których ponad 5 tysięcy przebywa w ośrodkach pobytu.

Lamorgese dodała, że o ochronę zwróciło się do tej pory około 750 osób. "To odzwierciedla nadzieję Ukraińców na powrót do ojczyzny po zakończeniu konfliktu zbrojnego" - dodała minister spraw wewnętrznych.

Wyraziła też nadzieję na to, że obecny kryzys uchodźczy i otwarcie krajów wobec uciekających przed wojną Ukraińców doprowadzi do odblokowania w UE rozmów na temat polityki azylowej i migracyjnej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka