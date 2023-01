Włochy: Szefowa PE: w sprawie ingerencji z zagranicy powinniśmy być czujniejsi

W sprawie ingerencji z zagranicy Parlament Europejski powinien był być czujniejszy - oświadczyła w piątek jego przewodnicząca Roberta Metsola w wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Repubblica”. Odnosząc się do ujawnionej w PE korupcji, dodała, że Europarlament „nie zasłużył na ten skandal”.

W grudniu zeszłego roku pod zarzutem korupcji aresztowano w Brukseli m.in. byłą już wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Evę Kaili z Grecji i byłego włoskiego eurodeputowanego Antonio Panzeriego. Wraz z innymi osobami zamieszani są w aferę nazwaną Katargate, jak określono proceder przyjmowania łapówek głównie z Kataru w zamian za korzystne dla tego kraju decyzje.

W rozmowie z rzymską gazetą Metsola oznajmiła, że obecnie potrzebna jest szybka reakcja na to, co się stało. Odpowiedzią, wyjaśniła, jest propozycja pakietu zawierającego 14 norm walki z korupcją.

Zauważyła zarazem, że niektóre z tych reguł już są; to deklaracje dotyczące udziału w spotkaniach, ewentualnego konfliktu interesów i źródeł przychodu.

Normy te "możemy wzmocnić i sprawić, by działały; natychmiast zatrzymujemy stałe akredytacje dla byłych eurodeputowanych" - przekazała Metsola.

Dodała też, że chce zagwarantować istnienie kar i szybkie tempo ich wymierzania; na przykład - utrata pensji.

Jedna z przedstawionych ostatnio propozycji to zablokowanie emerytury osobom skazanym na ponad dwa lata więzienia - poinformowała.

"To hipoteza, ale muszę sprawdzić, czy jest ona możliwa z prawnego punktu widzenia"- zastrzegła.

Szefowa PE przyznała: "To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to nie fakt, iż kraj trzeci starał się wpływać na decyzje, ale to, że organizacja pozarządowa została wykorzystana przez autokratyczny reżim, by korumpować". Tak odniosła się do także będącej w centrum skandalu organizacji pozarządowej (NGO) "Walczyć z bezkarnością", założonej przez byłego włoskiego eurodeputowanego Pier Antonio Panzeriego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka