Włochy: Szefowie kilku regionów: restrykcje tylko dla niezaszczepionych

Ewentualne antyepidemiczne restrykcje we Włoszech powinny dotyczyć tylko osób niezaszczepionych - apelują szefowie kilku regionów, między innymi Ligurii i Kalabrii. Rząd w Rzymie zastrzega, że na razie nie planuje takich kroków, jakie podejmowane są w Austrii - informuje prasa w środę.

Rząd Mario Draghiego zastrzega, że jakiekolwiek ograniczenia zostaną wprowadzone tylko w razie znacznego pogorszenia sytuacji, która wymusi ogłoszenie regionów pomarańczowymi strefami dość wysokiego ryzyka epidemicznego - podają gazety.

Jednym z regionów, w których sytuacja już teraz się pogarsza, jest Wenecja Euganejska, gdzie w środę zanotowano duży wzrost liczby nowych zakażeń, przekraczający 1500.

Wśród lokalnych polityków nie brak głosów, że restrykcje powinny dotyczyć tylko tych, którzy nie chcą się zaszczepić albo nie przyjęli dwóch wymaganych dawek. Takie stanowisko przedstawił między innymi szef władz Ligurii Giovanni Toti.

Przeciwna takim restrykcjom jest współrządząca partia Liga - podkreśla "La Stampa".

Ostro ocenia taką propozycję prawicowy dziennik "La Verita", który stwierdza, że "rodzi się nowy front apartheidu".

Przewodniczący władz stołecznego regionu Lacjum Nicola Zingaretti w wywiadzie dla "Corriere della Sera" opowiedział się za rozszerzeniem obowiązku szczepień na inne grupy niż pracownicy służby zdrowia; "nie po to, by naruszać czyjąś wolność, ale by zagwarantować wolność wszystkich" - wyjaśnił.

"Największym zanegowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej byłoby zmuszenie do powrotu do lockdownu" - ocenił polityk z Rzymu. Dodał następnie, że osoby niezaszczepione nie mogą "pouczać na temat wolności".

"W nieprzestrzeganiu reguł i narażaniu na ryzyko życia innych nie ma żadnej wolności; przeciwnie - to zaprzeczanie wolności w imię indywidualnych przywilejów" - podkreślił Zingaretti.

We Włoszech po dwóch dawkach szczepionki jest ponad 84 procent ludności, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Trzecią dawkę otrzymało 3,2 miliona osób, czyli ponad połowa tych zakwalifikowanych obecnie do jej podania pół roku po poprzedniej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka