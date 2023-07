Włochy: Szefowie MSZ Włoch, Słowenii i Chorwacji zobowiązali się do walki z przemytnikami migrantów

Wspólne zobowiązanie do walki z przemytnikami migrantów, by nie dopuścić do następnych tragedii na morzu i ograniczyć nielegalną imigrację – to rezultat poniedziałkowego spotkania szefów MSZ Włoch Antonio Tajaniego, Słowenii Tanji Fajon i Chorwacji Gordana Grlicia Radmana w Ankonie.

Ministrowie trzech krajów zaapelowali do partnerów z UE o kolejne kroki na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego, które - jak podkreślili - może być "tylko europejskie".

Szefowa MSZ Słowenii wicepremier Tanja Fajon zaznaczyła, że stale rośnie liczba migrantów przybywających szlakiem bałkańskim.

W tym kontekście uczestnicy trójstronnego spotkania we wspólnej deklaracji, podpisanej we włoskim mieście, jako priorytet wskazali wzmocnienie wspólnych patroli granicznych i ułatwienie readmisji, czyli odsyłania osób, które nielegalnie przekroczyły granice, do państwa, z którego przybyły.

Ponadto w dokumencie zapisano, że konieczna jest współpraca w walce z międzynarodowymi grupami przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza sieciami przemytu migrantów i handlarzy ludźmi.