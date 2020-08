Włochy: Szkoły podczas epidemii: 2,5 mln nowych ławek i 11 mln masek dziennie

Potrzeby szkół we Włoszech w związku z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu to 2, 5 miliona nowych ławek, 2 miliony testów dla nauczycieli i personelu oraz 11 mln maseczek i 50 tysięcy litrów żelu do rąk dziennie - podano na miesiąc przed wznowieniem nauki.

Dużym wyzwaniem dla kierownictwa włoskiej oświaty jest doprowadzenie do pomyślnej realizacji przetargu na dostawę nowych, jednoosobowych ławek szkolnych: około 2 milionów tradycyjnych i prawie pół miliona nowoczesnych. Spośród 14 firm , które zgłosiły się do przetargu, w środę wybrano 11, głównie włoskich - poinformowały media. Ławki mają być dostarczone przed inauguracją roku szkolnego 14 września.

Rząd zapewnił, że wyposażenie to trafi do szkół na czas.

Protokół opracowany przez rządowego nadzwyczajnego komisarza do spraw kryzysu Domenico Arcuriego w sprawie bezpiecznego otwarcia szkół w czasie epidemii przewiduje też 2 miliony bezpłatnych testów serologicznych dla nauczycieli i pracowników personelu, które będą dobrowolne. Ponadto w dokumencie wymieniono też dystrybucję co najmniej 50 tysięcy litrów żelu dezynfekującego do rąk i 11 milionów maseczek dziennie.

Uczniowie nie będą musieli ich mieć na sobie siedząc w ławkach przy zachowaniu dystanu społecznego. Maseczki mają być noszone, gdy uczniowie będą w grupach poza klasą.

Z Rzymu Sylwia Wysocka