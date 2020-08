Włochy: Szkoły w miejscowościach w Lombardii jako pierwsze otrzymają nowe ławki

Szkoły w miejscowościach w Lombardii, gdzie we Włoszech rozpoczęła się epidemia koronawirusa, jako pierwsze otrzymają nowe ławki w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Będzie to symboliczny znak powrotu do tzw. nowej normalności w miejscach, które szczególnie ucierpiały.

Nadzwyczajny komisarz rządu do spraw kryzysu epidemicznego Domenico Arcuri ogłosił w czwartek, że pierwsze nowe, jednoosobowe ławki zostaną dostarczone do miejscowości Codogno, gdzie 20 lutego potwierdzono pierwsze zakażenie koronawirusem we Włoszech, a także do Alzano i Nembro, szczególnie dotkniętych przez epidemię. Ogłoszone czerwoną strefą Codogno na przełomie lutego i marca zostało na wiele dni odcięte od świata jako ognisko zakażeń.

Ławki zostaną tam przekazane w piątek, a więc na ponad dwa tygodnie przed inauguracją roku szkolnego.

Łącznie rząd zamówił ponad 2,5 miliona jednoosobowych ławek na czas pandemii. Są wśród nich nowoczesne konstrukcje z plastiku i metalu.

Wszystkie ławki mają zostać dostarczone do włoskich szkół do końca października.