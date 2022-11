Włochy: Tablica poświęcona Annie German w San Remo, mieście piosenki

W San Remo we włoskiej Ligurii odsłonięta zostanie w sobotę tablica pamiątkowa poświęcona piosenkarce Annie German (1936-1982). 55 lat temu jako pierwsza i jedyna polska artystka zaśpiewała podczas 17. edycji organizowanego w tym mieście festiwalu piosenki.

Festiwal piosenki w San Remo to nadal największe medialne, kulturalne wydarzenie roku we Włoszech.

Tablica poświęcona pamięci Anny German zostanie odsłonięta przy kościele pod wezwaniem Czarnej Madonny z Częstochowy (Madonna Nera di Częstochowa).

W 1967 roku artystka podczas festiwalu włoskiej piosenki wykonała z Fredem Bongusto piosenkę zatytułowaną: "Gi". Wtedy regulamin imprezy przewidywał udział w konkursie także zagranicznych piosenkarzy. W tym samym roku, gdy German wracała z koncertu we Włoszech, została poważnie ranna w wypadku samochodowym; do zdrowia wracała trzy lata.

Inicjatorką realizacji tablicy jest Aleksandra Zapotoczny, prezes działającego w Rzymie Stowarzyszenia "Totus Tuus - promocja Słowa św. Jana Pawła II", akredytowana na festiwalu.

"Gdy przemierzałam ulice miasta czy korytarze Teatru Ariston zawsze brakowało mi śladu po naszej polskiej artystce. A to przecież Anna German przybliżyła Polsce włoskie festiwale, poczynając od Neapolu, a skończywszy na tym w San Remo oraz włoską muzykę" - wyjaśniła Aleksandra Zapotoczny.

Przypomniała, że repertuar piosenkarki był bogaty we włoskie melodie.

W komunikacie przekazanym PAP zauważa się, że postać Anny German zostanie przez Polonię we Włoszech uczczona po raz pierwszy, a miejsce na tablicę jest też wyjątkowe. Obraz Czarnej Madonny przywiózł do San Remo w 1914 roku litewski kanonik i to z jego inicjatywy cały kościół zbudowano na wzór klasztoru w Częstochowie. Kiedyś mieścił się tam także Hotel Polonia.

Turyści odwiedzający teraz San Remo znajdą tam nowe niezwykłe polonicum.

Na jego znaczenie zwróciła uwagę ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, która weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy."Odsłonięcie w San Remo tablicy pamiątkowej Anny German to wydarzenie szczególne. Osobiście jestem wielką miłośniczką jej twórczości. Jej piosenki towarzyszą mi podczas całego życia, a muzyka jest w nim obecna właściwie bez przerwy także z racji tego, iż moja mama także była piosenkarką"- podkreśliła ambasador Anders.

Dodała następnie: "Moją wizytą w San Remo, mieście piosenki składam niejako ukłon tym dwóm znakomitym artystkom: Annie German i mojej mamie Renacie Bogdańskiej, która przemierzając Italię wraz z moim ojcem generałem Władysławem Andersem, do swojego repertuaru dodawała także włoskie piosenki".

Polska ambasador przypomniała: "Obie artystki pochodziły ze Wschodu. Rodzinne korzenie German biorą początek w Uzbekistanie, a moja mama dzieciństwo spędziła we Lwowie, co warto podkreślić, zwłaszcza dzisiaj, kiedy znajdujemy się w tym trudnym czasie wojny za wschodnią granicą Polski. Los niejako połączył dzisiaj te dwie artystki i jest to dla mnie ogromnie wzruszające".

Projekt tablicy zrealizowany został we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Wspólnota Polska i rzymskim Stowarzyszeniem Kulturalnym Ifimedia, a sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German w Warszawie i Ambasady RP w Rzymie.

Wydarzenie uświetni występ chóru Filharmonii im. Karola Szymanowskiego z Krakowa pod dyrekcją Mateusza Prendoty. W wydarzeniu udział wezmą także między innymi biskup diecezji Ventimiglia-San Remo Antonio Suetta i Aldona Michalak - szefowa Międzynarodowego Festiwalu Piosenki - Anna German i przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich. Liga jest pomysłodawcą i organizatorem festiwalu, odbywającego się od 2014 roku.

Aldona Michalak powiedziała PAP: "Pomysł ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej Annie German- wspaniałej artystce, która jako pierwsza i jedyna dotychczas Polka wystąpiła na legendarnym festiwalu piosenki w San Remo, uważam za genialny".

"To Anna German przebiła +żelazną kurtynę+ i rozsławiała Polskę we Włoszech. Pokochała Polskę, która była dla niej i dla jej rodziny prawdziwą ojczyzną" - dodała.

Sylwia Wysocka