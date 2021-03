Włochy: Telewizja RAI przeprosiła w dzienniku za sformułowanie "polski obóz zagłady"

W głównym wydaniu dziennika we włoskiej telewizji publicznej RAI przeproszono we wtorek za użycie sformułowania "polski obóz zagłady" w odniesieniu do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Przeprosiny były efektem interwencji ambasady RP w Rzymie.

Określenie "polski obóz zagłady" zostało użyte w wyemitowanym w sobotę materiale o powieści graficznej na temat Holokaustu, przygotowanej przez dwie nastolatki z Ligurii. Jedną z jej bohaterek jest mała Włoszka wywieziona do Auschwitz.

Reakcją na użycie tych słów była interwencja polskiej ambasady we Włoszech, która postępuje tak zawsze, gdy sformułowanie niezgodne z definicją ustaloną przez UNESCO pojawia się w mediach.

We wtorkowym wydaniu głównego wieczornego dziennika Tg1 jego prowadząca odczytała w studiu krótkie oświadczenie, w którym przyznano, że nazwano Auschwitz "polskim obozem". "Przepraszamy za nieścisłość" - dodała prezenterka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka