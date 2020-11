Włochy: Tłumy nad morzem w rejonie Rzymu i Neapolu

Wiosenna aura i słońce w drugą niedzielę listopada sprawiły, że tłumy ludzi przybyły na wybrzeże w rejonie Rzymu i Neapolu. Oblężenie zanotowano zarówno na promenadach, jak i w restauracjach.

Była to pierwsza niedziela w jeszcze bardziej zaostrzonym reżimie sanitarnym we Włoszech, wprowadzonym przez rząd w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń.

Zarówno Rzym, jak i Neapol są położone w regionach, w których nie ma zakazu wychodzenia z domu bez ważnej przyczyny.

Korzystając ze słonecznej pogody, tysiące rzymian pojechały nad morze. Najbardziej zatłoczone były miejscowości Ostia, Fiumicino, Fregene i Maccarese - tłumy kierowały się zarówno na tamtejsze plaże, jak i na trasy spacerowe oraz do restauracji. Podobnie było w sobotę. W wielu miejscach lokalna straż miejska pilnowała, aby nie tworzyły się skupiska ludzi, co było wyjątkowo trudnym zadaniem. Kontrole prowadzono też w lokalach gastronomicznych, by i tam respektowane były reguły dystansu.

W Wiecznym Mieście prawdziwe oblężenie w wyjątkowo ciepły dzień przeżyły parki. Zatłoczona była też pełna zabytków starożytności via Appia antica, najstarsza rzymska droga, która jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców stolicy.

Tłumy spacerowiczów opanowały nadmorską promenadę w Neapolu. Nie brakowało osób, które opalały się i kąpały.

