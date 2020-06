Włochy: Tłumy turystów z Austrii nad morzem koło Wenecji, choć granica zamknięta

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem granicy 16 czerwca tłumy turystów z Austrii przybyły w weekend do Włoch na plaże w rejonie Wenecji - informują w sobotę miejscowe media. Austriacy mówią, że nie mieli żadnego problemu, by dostać się do Italii.

Najwięcej austriackich turystów przyjechało do popularnej nadmorskiej miejscowości Bibione. Tamtejsze hotele zapełniły się.

Cytowani mediach przybysze wyjaśnili, że mimo oficjalnego zamknięcia granicy, w drodze do Włoch można ją przekroczyć bez problemu i kontroli. Wystarczy, jak dodali, jechać z maksymalną prędkością 80 kilometrów na godzinę i wtedy nie zostanie się zatrzymanym.

Inaczej jest w przypadku powrotu do Austrii, ponieważ patrole straży granicznej sprawdzają wszystkich wjeżdżających, mierząc im temperaturę.

Włochy otworzyły swoje granice dla obywateli krajów układu z Schengen i Wielkiej Brytanii 3 czerwca i zniosły obowiązek kwarantanny po przyjeździe z tych państw.

Z Rzymu Sylwia Wysocka