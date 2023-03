Włochy: Trwają poszukiwania rosyjskiego przedsiębiorcy, który zbiegł z aresztu domowego

W prokuraturze w Mediolanie odbyła się narada przedstawicieli amerykańskich władz i włoskich śledczych w sprawie poszukiwań rosyjskiego przedsiębiorcy Artioma Ussa, który uciekł z aresztu domowego w Lombardii, gdzie czekał na rozstrzygnięcie kwestii jego ekstradycji do USA. Uss zbiegł po tym, gdy włoski sąd apelacyjny zgodził się na jego przekazanie do Stanów Zjednoczonych.

USA zarzucają mu m.in. złamanie embarga poprzez przemyt ropy z Wenezueli do Rosji i Chin, oszustwa bankowe i przerzut amerykańskiej technologii wojskowej do Rosji.

Dziennik "La Repubblica" pisze we wtorek, że w ucieczkę 40-letniego biznesmena, którego nazywa "rosyjskim szpiegiem", mogą być zamieszane rosyjskie służby specjalne.

Biznesmen jest synem gubernatora Kraju Krasnojarskiego Aleksandra Ussa. W październiku zeszłego roku został zatrzymany na mediolańskim lotnisku na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. Następnie umieszczono go w areszcie domowym, gdzie w miejscowości Basiglio w Lombardii czekał na rozstrzygnięcie sprawy wniosku o ekstradycję do USA. Zniknął 22 marca; zdjął elektroniczną bransoletkę nałożoną mu w ramach nadzoru i odjechał samochodem.

Według dziennika "La Repubblica" Włochy opuściła wcześniej, otrzymawszy zgodę, żona Ussa.

Gazeta zauważa, że dzięki swoim "olbrzymim możliwościom finansowym", biznesmen może posługiwać się fałszywą tożsamością i dysponować siecią wsparcia ze strony tych, którzy pomagają mu w ucieczce. To miało być jednym z tematów narady w mediolańskiej prokuraturze.

Obrońcy biznesmena zapewniają od początku, że jest niewinny i zwrócili się o przekazanie ich klienta do Rosji. Także ten kraj domaga się jego wydania. W listopadzie wniosek o ekstradycję napłynął z Moskwy w związku z zarzutem prania pieniędzy.

Portal Cagliaripad podał, że nie wyklucza się, iż Uss jest na Sardynii. Karabinierzy szukają go na wyspie. Jest on udziałowcem w firmie, do której należy jeden z tamtejszych hoteli.

Zaznacza się, że cała ta sprawa jest wyjątkowo delikatna w związku z obecną sytuacją geopolityczną i rosyjską inwazją na Ukrainę.

