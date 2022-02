Włochy: Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek o referendum w sprawie eutanazji

Włoski Trybunał Konstytucyjny odrzucił we wtorek wniosek o referendum w sprawie eutanazji. Sędziowie uznali, że uchylenie artykułu Kodeksu karnego, przewidującego karę od sześciu do 15 lat więzienia, nie gwarantowałoby w najmniejszym stopniu zapisanej w Konstytucji ochrony życia.

Wniosek o referendum jest nie do przyjęcia - uznał Trybunał po wielogodzinnej naradzie. Według sędziów nawet częściowe uchylenie obowiązującej normy nie chroniłoby życia przede wszystkim osób słabych i chorych.

Przedstawiciel wnioskodawców Marco Cappato ze stowarzyszenia walczącego o prawo do legalnej eutanazji oświadczył, komentując orzeczenie Trybunału: "To zła wiadomość dla tych, którzy cierpią i będą jeszcze długo musieli cierpieć, to zła wiadomość dla demokracji".

"Idziemy dalej, stosując metodę nieposłuszeństwa obywatelskiego, będziemy się odwoływać" - dodał. Jako cel wskazał "legalną eutanazję wobec podziemnej eutanazji".

Lider prawicowej Ligi Matteo Salvini stwierdził: "Jest mi przykro, odrzucenie wniosku o referendum nigdy nie jest dobrą wiadomością".

Szef centrolewicowej Partii Demokratycznej Enrico Letta powiedział zaś, że decyzja Trybunału "powinna nakłonić parlament do przyjęcia ustawy o wspomaganym samobójstwie", zgodnie - jak przypomniał - z wcześniejszymi zaleceniami tego organu.

Przywódczyni prawicowego ugrupowania Bracia Włoch Giorgia Meloni uznała decyzję Trybunału za "najsłuszniejszą". "W naszym porządku prawnym jest jeszcze miejsce na to, by bronić wartości życia" - oceniła.

