Włochy: Trzeci tydzień z rzędu rośnie liczba zgonów na Covid-19

Trzeci tydzień z rzędu we Włoszech notuje się wzrost o 20 proc. liczby zgonów na Covid-19; zdecydowana większość zmarłych, to osoby niezaszczepione - takie dane przedstawił w niedzielę Amerigo Cicchetti z Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie. Jak dodał, średnia wieku zmarłych spadła do 60 lat.

W pierwszej fazie pandemii koronawirusa umierali głównie ludzie starsi, obecnie - jak wynika z zaprezentowanych danych - walkę z Covid-19 przegrywają osoby coraz młodsze i niezaszczepione.

Zakażenia rosną, a wraz z nimi liczba zmarłych, dlatego trzeba natychmiast interweniować, by odwrócić tę tendencję - uważa Amerigo Cicchetti, który jest ekspertem w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia.

O podjęcie natychmiastowych działań zaapelował do rządu szef Konferencji Regionów, przewodniczący władz Friuli-Wenecji Julijskiej Massimiliano Fedriga. W jego regionie liczba przypadków koronawirusa raptownie wzrosła.

Zdaniem Fedrigi rząd powinien opracować kroki, które w razie dalszego pogorszenia się sytuacji epidemicznej nie będą dotyczyć osób zaszczepionych. W ten sposób, jak mówił w wywiadzie telewizyjnym, należy przekonać do szczepienia "ostatnich niezdecydowanych".

Po co najmniej jednej dawce szczepionki przeciw Covid-19 jest 87 proc. mieszkańców Włoch powyżej 12 lat, a po dwóch - ponad 84 proc.

Jedną z rozważanych propozycji jest tzw. Super Green Pass, czyli nowa przepustka sanitarna, która byłaby od grudnia wydawana tylko osobom zaszczepionym. Obecnie otrzymują ją też wyleczeni z koronawirusa i osoby z negatywnym wynikiem testu.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby na Covid-19 zmarło 46 osób i zanotowano około 9700 zakażeń. Liczba wykonanych jednego dnia testów wyniosła 487 tys.

Obecnie zarejestrowanych zakażonych jest 148 tys.

Sytuacja w szpitalach jest stabilna. Na zwyczajnych oddziałach covidowych przebywa około 4300 osób, a na intensywnej terapii - 520 chorych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka