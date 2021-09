Włochy: trzecia dawka szczepionki od września

We Włoszech jeszcze we wrześniu rozpocznie się podawanie trzeciej dawki szczepionki - zapowiedział minister zdrowia Roberto Speranza, cytowany we wtorek przez prasę. Najpierw dawkę tę otrzymają osoby najsłabsze, a zatem poważnie chore i o obniżonej odporności.

Speranza wyjaśnił, że w pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pacjenci onkologiczni, osoby po przeszczepach i wszystkie inne mające niską odporność.

W tej kwestii, zaznaczył minister zdrowia, "bardzo jasno wypowiedziały się zarówno Europejska Agencja Leków, jak i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób".

Jak ogłosił Speranza, "będziemy dalej analizować wszystkie dane i z całym prawdopodobieństwem kampania podawania trzeciej dawki będzie kontynuowana zgodnie z kryterium większego ryzyka zakażenia". Według tego planu następne będą osoby powyżej 80 lat, pacjenci domów opieki dla seniorów i personel medyczny.

Jednocześnie minister zdrowia podkreślił, że wcześniej swoje stanowisko w sprawie trzeciej dawki przedstawią włoska Agencja Leków i doradzający rządowi komitet techniczno-naukowy.