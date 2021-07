Włochy: Trzy dni poszukiwań pierścionka zgubionego nad morzem

Trzy dni trwały w Rimini nad Adriatykiem poszukiwania zgubionego nad morzem pierścionka, wartego 6 tysięcy euro. Zgubiła go podczas kąpieli turystka z Mediolanu, a znalazł ochotnik z wykrywaczem metalu.

Dziennik "Corriere della Sera" podał, że pierścionek, który zgubiła kobieta, miał nie tylko dużą wartość realną, ale także był bardzo cenną rodzinną pamiątką. Zaczęła go natychmiast szukać razem ze swoją przyjaciółką, ale od razu zniknął w piasku.

Turystki postanowiły szukać pomocy w mediach społecznościowych na profilach, gdzie można znaleźć przydatne radny dla osób przebywających na wakacjach w Rimini oraz informacje o zagubionych przedmiotach. Wpisy od zdesperowanej właścicielki pierścionka przeczytał szef krajowego stowarzyszenia "poszukiwaczy skarbów", którzy używają wykrywaczy metali.

Apel o pomoc rozesłał do członków grupy z regionu Emilia-Romania. Odpowiedział jeden z nich, który natychmiast rozpoczął poszukiwania pierścionka we wskazanym przez właścicielkę miejscu. Znalazł go trzeciego dnia, za co został, jak podaje gazeta, sowicie wynagrodzony.