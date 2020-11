Włochy: Tysiąc policjantów patroluje Rzym i nie dopuszcza do zgromadzeń

Tysiąc policjantów patroluje Rzym w weekend, by nie dopuścić do tworzenia się zgromadzeń, zabronionych z powodu pandemii. Dodatkowo władze postanowiły zamknąć dwie stacje metra w ścisłym centrum, między innymi na Placu Hiszpańskim, by ograniczyć napływ ludzi.

W ramach specjalnych kroków prewencyjnych zarządzono patrole policji i karabinierów oraz straży miejskiej na głównych ulicach handlowych i w punktach prowadzących do nich. Gdy się zapełnią, piesi będą kierowani na sąsiednie ulice. Ponadto policja obecna będzie w parkach i na plażach.

W operację zaangażowano też Obronę Cywilną i Gwardię Finansową.

Decyzja o tych nadzwyczajnych działaniach zapadła po minionym weekendzie, gdy tysiące mieszkańców Wiecznego Miasta opanowały nadmorskie plaże, parki i ulice handlowe, tworząc ogromne skupiska.

W stołecznym regionie Lacjum zarejestrowano ostatniej doby 34 zgony na Covid-19 i prawie 3 tysiące nowych zakażeń.