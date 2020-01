Włochy: Tysiące imprez na świecie z okazji stulecia urodzin Felliniego

Tysiące imprez zorganizowano we Włoszech i na całym świecie z okazji przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin Federico Felliniego, autora takich arcydzieł kina, jak „Dolce vita”, „Osiem i pół”, La Strada”, „Amarcord” - zdobywcy pięciu Oskarów.

Włoski minister kultury Dario Franceschini zapowiadając ogólnoświatowe rocznicowe obchody podkreślił w specjalnej nocie, że zmarły w 1993 roku Fellini był "gigantem historii kina, który naznaczył tę sztukę swoim talentem, onirycznym rozmachem i pracowitością".

"Na całym świecie autorzy, reżyserzy, aktorzy i widzowie dalej podziwiają i czerpią inspirację z jego dzieł zdolnych kształtować zbiorową wyobraźnię" - dodał.

We Włoszech obchody koncentrują się w rodzinnym mieście artysty, Rimini.

"Fellini 100. Nieśmiertelny geniusz" - to tytuł otwartej na tamtejszym zamku wystawy, przyciągającej tłumy miłośników jego filmów. Można tam obejrzeć jego zapiski, kostiumy, rekwizyty z filmów , dokumenty, fotosy. Ekspozycja będzie otwarta do 15 marca. Następnie zostanie zaprezentowana w Rzymie, Moskwie, Berlinie i Los Angeles. Wystawa poprzedza otwarcie stałego międzynarodowego muzeum reżysera, które ma zostać otwarte w grudniu.

Również w Rimini od roku ponownie otwarte jest legendarne kino Fulgor, które odrestaurował scenograf Dante Ferretti zgodnie z wizją Felliniego. Jako dziecko chodził on tam na seanse. W kinie organizowane jest zwiedzanie z przewodnikiem.

W Rzymie w poniedziałek otwarta zostanie w Bibliotece Angelica ekspozycja zatytułowana "Ironiczny, szyderczy i stuletni". Będzie można na niej poznać nie tylko twórczość filmową artysty, ale również jego codzienne życie ze zwyczajami i dziwactwami - mówią organizatorzy.

W Mediolanie wielka wystawa dedykowana reżyserowi zostanie otwarta w Palazzo Reale 17 września.

W Trieście od grudnia zeszłego roku do 1 marca można zobaczyć 120 zdjęć z planów filmowych Felliniego, wśród nich uwiecznione najsłynniejsze sceny, takie jak z Anitą Ekberg w fontannie di Trevi z "Dolce vita".

Stulecie urodzin twórcy "Osiem i pół" obchodzone będzie także w Los Angeles, gdzie zaprezentowane zostaną jego rysunki przedstawiające jedzenie. Tę samą wystawę można też będzie zobaczyć w San Francisco, w kilku miastach w Europie, a także na Tajwanie.

Cykl imprez odbywa się w Berkeley w USA.

Do księgarń we Włoszech trafiła powieść graficzna "Giulietta i Federico"; to historia małżeństwa reżysera i jego muzy, aktorki Giulietty Masiny.

Na mapie rocznicowych wydarzeń są także między innymi Bukareszt, Madryt, Helsinki, Berlin, Rio de Janeiro i Hanoi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka