Włochy: Tysiące turystów w Bolonii, mieście pereł architektury, słynnej kuchni i portyków

Tysiące turystów z wielu krajów przybyło do Bolonii w dniach długiego weekendu we Włoszech w związku z piątkowym Świętem Wyzwolenia. "To idealne miasto na krótki wypad; fascynujące połączenie pięknej architektury i zabytków oraz kuchni, którą uważamy za najlepszą na świecie" - powiedzieli PAP turyści z Warszawy. Jedną z największych atrakcji są słynne portyki, czyli mające ponad 50 km arkady.

Stolica regionu Emilia-Romania jest jednym z tych włoskich miast, w których turystyka po pandemii rozkwitła, a cała ta branża mówi o prawdziwym przyjazdowym boomie. Jak się zauważa, wynika to z tego, że jest to miejsce dla wszystkich; dla studentów z całych Włoch i z zagranicy, studiujących na najstarszym uniwersytecie zachodniego świata, dla miłośników historii i architektury, a także wielbicieli wyśmienitej kuchni.

Turystów z Polski interesują też polskie ślady. Rodzina z Pomorza poszukuje pamiątek obecności wielkich Polaków.

"Przyjechaliśmy tylko na weekend i chcemy pokazać nastoletnim dzieciom uniwersytet, gdzie studiował Mikołaj Kopernik; uczelnię, na którą Polacy przyjeżdżali na studia już pięćset lat temu" - wyjaśnili.

W przedostatni weekend kwietnia Polacy przebywający w mieście byli też świadkami uroczystości w przypadającą w piątek 78. rocznicę jego wyzwolenia spod niemieckiej okupacji. O tym, że 21 kwietnia 1945 roku do miasta weszli żołnierze 2 Korpusu Polskiego generała Andersa przypomina tablica na bramie, prowadzącej do historycznego centrum - Porta Maggiore.

Masowo odwiedzany centralny Piazza Maggiore jest jednym z najbardziej sugestywnych w Europie placów, wokół którego znajdują się najważniejsze budynki średniowiecznej Bolonii.

Najstarszy jest XIII-wieczny Pałac Władzy, Palazzo del Podestà. Jest tam także bazylika Świętego Petroniusza, przykład włoskiego gotyku oraz Palazzo dei Banchi. Archiginnasio, dawny budynek Uniwersytetu Bolońskiego to obecnie siedziba biblioteki miejskiej, mającej jedne z najbogatszych zbiorów na kontynencie.

Pałac d'Accursio jest siedzibą władz miejskich, które zapraszają na odrestaurowaną Wieżę Zegarową. Można nią zwiedzać od ponad dwóch lat, a z góry rozciąga się pełna panorama Bolonii. Tym samym zwiększyła się turystyczna oferta "miasta wież".

Jego symbolem i dumą oraz wielką atrakcją są słynne bolońskie portyki, ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów. Zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Łączna długość arkad wynosi 53 kilometry, w tym 38 kilometrów znajduje się w samym centrum. Dzięki nim po mieście można chodzić w każdych warunkach atmosferycznych.

W żadnym innym mieście na świecie nie ma tak wielu zadaszonych pasaży.

Portyki zaczęły być budowane spontanicznie w średniowieczu. Były swoistą formą "samowoli budowlanej", której celem było zajęcie jak największej przestrzeni publicznej przed domami. Pod koniec XIII wieku władze miejskie w związku z dużym napływem ludności nakazały wręcz, by każdą kamienicę czy dom budowano z portykiem, a do tych, które ich nie mają, by je dodać. Magistrat wyznaczył też ich wielkość; miały być na tyle duże, aby pod zadaszoną częścią mógł przejechać człowiek na koniu. Budowano je początkowo z drewna.

Bolonia jest też celem wypraw kulinarnych przybyszów z całej Europy i z innych kontynentów. To prawdziwy raj dla wielbicieli lokalnej kuchni, czyli takich specjałów, jak tortellini, makaron tagliatelle al ragu, to jest z sosem mięsnym lub słynne gnocco fritto - rodzaj wytrawnych "faworków" z ciasta chlebowego z dodatkiem surowej szynki czy mortadeli, pochodzącej z tego miasta.

Kuchnia tego miasta i regionu jest uważana za jedną z najlepszych w całych Włoszech. To z Emilii-Romanii pochodzą takie specjały, jak szynka parmeńska i parmezan.

Z Bolonii Sylwia Wysocka