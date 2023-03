Włochy: "Ukraina - historie oporu" - wystawa w Instytucie Polskim w Rzymie

"Ukraina - historie oporu" to tytuł wystawy fotograficznej zainaugurowanej w czwartek w Instytucie Polskim w Rzymie. Autorami zdjęć są włoska fotografka Arianna Arcara i Mychajło Palinczak, oficjalny fotograf prezydenta Ukrainy w latach 2014-2019.

Na zdjęciach udokumentowano takie wydarzenia, jak ewakuacja mieszkańców z Doniecka i Irpienia, sceny ze Lwowa, który stał się punktem tranzytowym dla wielu uchodźców, skutki rosyjskich bombardowań, ćwiczenia wojskowe cywilów, portrety Ukraińców.

Witając uczestników spotkania dyrektor Instytutu Polskiego Adrianna Siennicka powiedziała, że zdjęcia prezentują sceny i obrazy, do których nie można się przyzwyczaić. "Nie możemy być obojętni" - dodała.

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski mówił, że zdjęcia ukazują to, do czego doprowadziła rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. "To cierpienie niewinnych ludzi, strata bliskich, zniszczone mieszkania i domy, grabieże i gwałty; słowem - ogrom nieszczęścia" - oświadczył.

Dyplomata podkreślił, że od początku agresji Rosji przeciwko Ukrainie Polska popierała i będzie popierać walkę Ukraińców o suwerenną i niepodległą Ukrainę.

"Wierzymy w wasze zwycięstwo i popieramy wasze europejskie aspiracje" - dodał Kwiatkowski zwracając się do ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrija Jurasza.

Jurasz stwierdził, że zdjęcia mistrzów fotografii pokazują realistyczny i tragiczny obraz sytuacji.

Z wdzięcznością mówił o Polsce, która przyjęła miliony ukraińskich uchodźców. Wyraził też wdzięczność innym krajom, które przyjęły ich - jak zaznaczył - czasowo. Wyjaśnił, że celem władz jego kraju jest to, by wszyscy mogli wrócić do domów.

Ukraiński ambasador mówił o potrzebie zwalczania rosyjskiej propagandy i "machiny ideologicznej". Jak zaznaczył, takie inicjatywy jak wystawa pozwalają zrozumieć fakty.

Jurasz podziękował za solidarność i nazwał Instytut Polski "gościnnym domem i ogniskiem kultury oraz duchowości, w którym Ukraińcy mogą znaleźć zrozumienie, pomoc i wsparcie".

Charge d'affaires ambasady USA Kelly Kilburg wskazała, że wystawa jest przykładem "mocnej współpracy między przyjaciółmi".

Autorzy zdjęć zostali wybrani przez ambasadę amerykańską na wyjazd studyjny na Ukrainę. Początkowo mieli dokumentować tam przebieg pandemii Covid-19. Wizyta opóźniła się i z tego powodu zaczęli robić zdjęcia w zaatakowanym przez Rosję kraju. Nie było ich na wernisażu, są na pierwszej linii frontu na Ukrainie.

Wystawę w Instytucie Polskim nad Tybrem zorganizowała ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej we współpracy z ambasadami Polski i Ukrainy.

W Instytucie prezentowana jest jednocześnie wystawa zdjęć Iryny Myronenko, przedstawiająca portrety ukraińskich uchodźców w Krakowie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka