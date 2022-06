Włochy: Ukraińska deputowana: nie chcemy drogi na skróty do UE

Ukraina nie chce "drogi na skróty" do Unii Europejskiej - powiedziała deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy Maria Mezencewa włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera” w sobotę. „Ktoś pomyśli, że chcemy zostać członkiem wykorzystując wojnę. To nieprawda" - zapewniła.

W piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

W rozmowie z włoską gazetą deputowana, wiceszefowa komitetu do spraw integracji europejskiej podkreśliła: "Wiemy, że musimy poprawić" sytuację, "reformy temu służą".

"Jeśli chodzi o obronność, to Ukraińcy rozumieją, że bycie w Europie uratuje naszą tożsamość" - zaznaczyła.

Odnosząc się do zastrzeżeń takich krajów, jak Holandia, Dania i Szwecja, związanych ze wskaźnikami korupcji na Ukrainie, deputowana wyraziła przekonanie, że wątpliwości te zostaną przezwyciężone.

"Nasz postęp na tym polu jest spektakularny. W ciągu pięciu lat zrobiliśmy to, czego inni nie zrobili w trzydzieści" - oceniła.

Mezencewa podkreśliła: "Musimy zmienić mentalność. Ale 70 procent reform zostało zapoczątkowanych". W tym kontekście wymieniła sądownictwo, policję, przetargi.

Droga Ukrainy do Unii Europejskiej to "droga do jakości: jedzenia, zarządzania odpadami, bezpieczeństwa pracy, wydajności transportu, walki z emisją CO2, lotów, opakowań, rynku energetycznego, wszystkiego" - zaznaczyła.

"My chcemy jakości. Chcemy Europy" - oświadczyła deputowana z Ukrainy.