Włochy: Umbria, Trydent, Bolzano uznane za strefy wysokiego ryzyka zakażeń koronawirusem

Włoskie regiony Umbria, Trydent i autonomiczna prowincja Bolzano zostały oznaczone kolorem ciemnoczerwonym jako miejsca wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem na mapie, sporządzonej w czwartek przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Konsultant włoskiego ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi ostrzegł, że w marcu może dojść do wybuchu zakażeń nowymi wariantami koronawirusa. Jak ocenił, jego odmiany nie są odpowiednio monitorowane.

Z kolejnych stron Włoch napływają doniesienia o wykryciu ognisk brytyjskiego wariantu koronawirusa. Ognisko stwierdzono między innymi w przedszkolu i szkole podstawowej koło Mediolanu.

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło we Włoszech 391 osób i wykryto 15 146 przypadków zakażeń. Wykonanych zostało 292 tysiące testów.

Liczba zgonów na Covid-19, zanotowanych w kraju od końca lutego 2020 roku, wzrosła do 92 729. Do tej pory koronawirusa potwierdzono u ponad 2,6 miliona osób; wyzdrowiało już około 2,2 miliona. Obecnie zakażonych jest co najmniej 405 tysięcy osób.

Zaszczepiono we Włoszech już około 2,8 miliona osób, z których dwie dawki dostało 1,2 miliona. W czwartek rozpoczęły się szczepienia preparatem koncernu AstraZeneca.

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro wydał specjalne rozporządzenie w sprawie zakazu zgromadzeń w ostatnich dniach karnawału. Choć w tym roku oficjalnie odbywa się on tylko online, to władze przygotowują się na napływ ludzi do historycznego centrum. Straż miejska będzie regulowała dostęp do niektórych części Wenecji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka