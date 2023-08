Włochy: W 16 miastach najwyższy stopień alarmu z powodu upałów

W 16 z 27 włoskich miast obowiązuje w środę najwyższy stopień alarmu z powodu upałów, które - jak ostrzega ministerstwo zdrowia - stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla osób starszych, chorych i dzieci. Temperatury sięgają 40 stopni, a miejscami nawet są wyższe.

Czerwony alert resort zdrowia wprowadził w Rzymie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Genui, Latinie, Mediolanie, Neapolu, Perugii, Rieti, Turynie, Trieście, Wenecji i Weronie. W czwartek do listy tej dołączy Viterbo.

Ministerstwo zdrowia w związku z rekordowymi tego lata temperaturami powtarza apele o to, aby - o ile to możliwe - unikać wychodzenia w najgorętszych godzinach, Ponadto resort dodaje, że przed gorącem należy chronić się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy oraz pić co najmniej 1,5 litra wody dziennie.

W historycznych miastach, w których panują dotkliwe upały, przebywają setki tysięcy turystów z całego świata i to oni najczęściej najbardziej je odczuwają stojąc w kolejkach do zabytków i muzeów, wychodząc na całodzienne zwiedzanie. Jak się zauważa, zarówno indywidualni turyści, jak i grupy wycieczkowe nie stosują się zazwyczaj do zaleceń, by nie przebywać pod gołym niebem w najgorętszej porze dnia.

Do rzadkości, podkreślają media, należą grupy, które dostosowują program zwiedzania do nadzwyczaj trudnych warunków pogodowych.

W centrum Rzymu, gdzie notuje się rekordową liczbę zagranicznych turystów, stałym elementem stały się długie niekiedy kolejki do kranów z wodą pitną, tak zwanych nasoni. Trafiły one na internetowe mapy Wiecznego Miasta, dzięki czemu łatwiej znaleźć najbliższe źródło wody.

Antycyklon afrykański Neron, który przyniósł kolejną falę upałów, ma utrzymać się nad Włochami jeszcze przez dwa - trzy dni. W weekend, jak zapewniają meteorolodzy, najgorsze minie. Temperatury mogą spaść nawet o 10-15 stopni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka