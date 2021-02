Włochy: W Bolonii pomoc psychologiczna dla restauratorów w kryzysie

Pomoc psychologiczna dla restauratorów i handlowców, pogrążonych w stresie i depresji z powodu kryzysu na tle pandemii - to inicjatywa związku przedsiębiorców z Bolonii. Zorganizowano dla nich spotkania w grupach wsparcia.

Strach, niepokój o przyszłość, załamanie z powodu braku przychodów i konieczności zamknięcia lokali stanowią zagrożenie dla równowagi psychicznej osób dotkniętych skutkami restrykcji i dlatego należy im pomóc.

Do takiego wniosku doszła organizacja biznesowa w stolicy Emilii- Romanii, uważanej za kolebkę najlepszej włoskiej kuchni, gdzie zwłaszcza wielu restauratorów boryka się z trudnościami w związku z częściowym zamknięciem gastronomii.

To dla nich zorganizowano cykl zajęć w grupach z psychologiem. Ich celem, wyjaśnili pomysłodawcy, jest to, by lęk i wściekłość zamienić w pozytywną energię, podzielić się z innymi radami i swoimi obawami a przede wszystkim, by znaleźć siłę i spróbować od nowa.

"Zrozumieliśmy, że frustracja zamienia się w depresję" - powiedziała Isabella Angiuli ze związku handlu i usług, jedna z organizatorek tej inicjatywy.

W ramach pomocy dla biznesu odbędą się zajęcia pod hasłami: "Odrodzić się pozytywnie", "W grupie łatwiej stawić czoła kryzysowi" oraz "Siłą jest chcieć".