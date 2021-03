Włochy: W całym kraju obchody Dnia Dantego, przyłącza się do nich papież

W całych Włoszech rozbrzmiewać będzie w czwartek "Boska komedia" Dantego: w radiu, telewizji, w internecie, w Pałacu Prezydenckim, w metrze i w sklepach. 25 marca to Dzień Dantego, obchodzony wyjątkowo uroczyście w roku 700-lecia śmierci poety.

Dantedi - Dzień Dantego, który świętowany jest od zeszłego roku, po raz drugi przypada podczas epidemii koronawirusa i lockdownu w dużej części kraju. Dlatego wiele inicjatyw przeniesiono do sieci. SARS-CoV-2 pokrzyżował plany obchodów w placówkach kultury we włoskich miastach.

Dzień 25 marca wybrano specjalnie. Zdaniem znawców "Boskiej komedii" to tego właśnie dnia rozpoczęła się niezwykła podróż Dantego po Piekle, Czyśćcu i Raju.

W Rzymie jednego z największych arcydzieł poezji świata w interpretacji pisarza i reżysera Vittorio Sermontiego można posłuchać w pociągach metra i na stacjach. We Florencji, rodzinnym mieście poety, nagrania te będą emitowane w różnych punktach miasta.

W Padwie kolejne pieśni dzieła będą nadawane przez głośniki w kawiarniach, sklepach i centrach handlowych.

W Pizie powstało Radio Dante. W ramach tej inicjatywy piętnastu więźniów z tamtejszego zakładu karnego nagrało serie podcastów na temat wybranych pieśni.

"Boska komedia" będzie też przedmiotem lekcji, prowadzonych zdalnie prawie w całym kraju.

Ukoronowaniem setek inicjatyw będzie transmitowane przez telewizję wydarzenie w Pałacu Prezydenckim w Rzymie, gdzie aktor i reżyser Roberto Benigni odczyta XXV pieśń z Raju, w której mowa jest o nadziei.

"Boska komedia" zabrzmi też za granicą w ramach inicjatywy "Dante na świecie", w której wzięło udział kilkanaście włoskich Instytutów Kultury, także placówka w Polsce.

Do obchodów przyłączył się w nadzwyczajny sposób papież Franciszek. W czwartek zostanie ogłoszony jego list apostolski "Candor Lucis aeternae" ( Blask wiecznego światła) poświęcony Dantemu w związku z 700-leciem jego śmierci. Według zapowiedzi papież przedstawi go jako proroka nadziei, co ma szczególne znacznie w obecnym czasie pandemii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka