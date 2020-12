Włochy: W ciągu doby 555 osób zmarło na Covid-19, ponad 23 tys. nowych zakażeń

555 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 23 477 następnych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek włoskie ministerstwo zdrowia. Liczba nowych infekcji znacznie wzrosła; dzień wcześniej było ich około 16 tysięcy.

W ciągu jednego dnia wykonano 186 tysięcy testów na obecność koronawirusa; 12 procent z nich dało wynik pozytywny.

Bilans zmarłych od początku epidemii Covid-19 w lutym wzrósł w ostatnim dniu roku we Włoszech do 74 159 i jest najwyższy w Europie.

Dotychczas koronawirusa stwierdzono u ponad 2,1 miliona mieszkańców Włoch. Jest już około 1,4 miliona ozdrowieńców. Liczbę obecnie aktywnie zakażonych szacuje się na co najmniej 569 tysięcy.

Wciąż najwięcej nowych przypadków wirusa wykrywa się w regionie Wenecja Euganejska. W czwartek odnotowano ich około 4800. Lombardia poinformowała o 3800 nowych infekcji.

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ponad 14 tysięcy osób - poinformowała krajowa Agencja ds. Leków po pięciu dniach szczepień. Prawie 13 tysięcy osób to pracownicy służby zdrowia.

