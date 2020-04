Włochy: W ciągu doby zmarło 602 zakażonych koronawirusem, ogółem ponad 21 tys. zgonów

602 osoby zakażone koronawirusem zmarły we Włoszech w ciągu ostatniej doby - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna, przedstawiając oficjalny bilans epidemii. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 21067.

Zakażonych jest obecnie ponad 104 tys. osób, z których zdecydowana większość przebywa w domowej izolacji.

Od początku epidemii potwierdzono we Włoszech 162 tys. przypadków koronawirusa; to wzrost o prawie 3 tys. w porównaniu z danymi z poniedziałku. Wyleczonych zostało już 37 tys. chorych; blisko 1700 w ciągu jednego dnia.

Na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie poinformowano też o stale poprawiającej się sytuacji na oddziałach intensywnej terapii.

Według przedstawionej statystyki przeżywa 65 proc. przebywających tam pacjentów z Covid-19.

Ordynator oddziału intensywnej terapii w rzymskiej klinice Gemelli Massimo Antonelli został poproszony przez dziennikarzy o komentarz do słów szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która zasugerowała, że starsze osoby powinny pozostać w domu do końca roku.

"Nie mamy podstaw, by podać konkretną datę" - oświadczył Antonelli. Jak podkreślił, seniorzy są najbardziej narażeni na zakażenie i jest ich najwięcej w szpitalach oraz "płacą najwyższą cenę". Dlatego, dodał, konieczne jest zapewnienie im największej ochrony.

"Mają być w domu do grudnia? Kto to może teraz powiedzieć? Wszystko zależy od rozwoju pandemii i danych epidemicznych" - zaznaczył lekarz z komitetu naukowego doradzającego rządowi Włoch.

Władze Lombardii informują o stabilizacji sytuacji w tym regionie.

Według najnowszych danych z wtorku w całych Włoszech zmarło od początku pandemii 116 zakażonych lekarzy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka