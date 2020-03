Włochy: W ciągu doby zmarło 837 osób zakażonych koronawirusem

837 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowano we wtorek w Rzymie. Liczba zmarłych od początku kryzysu w lutym wzrosła do 12428.

Średni wiek zmarłych to 79 lat i większość stanowią mężczyźni - przekazali eksperci na konferencji prasowej.

Obecnie we Włoszech zakażonych wirusem jest ponad 77 tysięcy ludzi. Od poniedziałku zanotowano wzrost o 2107 przypadków.

Wyleczonych dotąd zostało 15,7 tysięcy chorych.

Wcześniej w ciągu dnia informowano, że Włochy weszły w fazę szczytu zakażeń.