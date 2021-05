Włochy: W ciągu miesiąca spadek o połowę liczby chorych na Covid-19 w szpitalach

W ciągu miesiąca o połowę zmniejszyła się we Włoszech liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 - podała w czwartek medyczna fundacja Gimbe. Dalej według niej na ryzyko pobytu w szpitalu narażonych jest 5,6 miliona niezaszczepionych osób powyżej 60 lat.

Ponadto w ogłoszonej analizie odnotowano stopniowy spadek dziennej liczby zgonów i obecnie zakażonych.

Najnowsze dane o przebiegu epidemii koronawirusa we Włoszech to 201 zmarłych w ciągu ostatniej doby i 8085 kolejnych przypadków zakażenia potwierdzonych w 287 tysiącach testów. To kolejny dzień stabilizacji sytuacji z tendencją do poprawy - podkreśla się w analizach danych Ministerstwa Zdrowia.

Na oddziałach intensywnej terapii jest prawie 1900 najciężej chorych. Na normalnych oddziałach covidowych przebywa ponad 13 tysięcy osób, o około 670 mniej niż dzień wcześniej.

Bilans zmarłych w ciągu ponad roku epidemii wzrósł do 123 745 i jest najwyższy w UE.

Dotąd w kraju potwierdzono 4,1 miliona przypadków zakażeń; wyzdrowiało prawie 3,7 mliona osób, w tym jednego dnia około 14 tysięcy.