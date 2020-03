Włochy: W ciągu ostatniej doby zmarło 743 zakażonych koronawirusem

W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły 743 osoby zakażone koronawirusem - podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł tym samym do 6820.

W całym kraju jest obecnie 54 tys. zakażonych, o 3600 więcej niż dzień wcześniej.

Wyleczonych zostało dotąd 8300 chorych. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa prawie 3400 osób.