Włochy: W Codogno w Lombardii wznowiło działalność radio czasów kwarantanny

W miejscowości Codogno w Lombardii, gdzie w lutym zanotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem we Włoszech, wznowiło pracę radio Czerwona Strefa, które pomagało odciętym od świata mieszkańcom na początku pandemii. Uznano to za symbol powrotu kryzysu.

"Sytuacja jest znowu trudna, w całych Włoszech i na poziomie lokalnym. Uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest powrót na antenę, by przekazywać informacje i być blisko ludzi"- powiedział jeden z prezenterów radia Zona Rossa, Fabio Bergamaschi. Pracuje on na co dzień w lokalnej służbie zdrowia.

W pierwszej fazie pandemii mała stacja radiowa wspierała mieszkańców w czasie dwóch tygodni izolacji, gdy 14-tysięczne Codogno zostało zamknięte jako czerwona strefa- ognisko zakażeń. Radio nadawało też w kolejnych miesiącach kryzysu w Lombardii, aż do maja.

"W Codogno sytuacja nie jest taka, jak przed ośmioma miesiącami, ale u nas było prawie 500 zakażonych, a bardzo wiele osób jest bezobjawowych. Wróciliśmy na antenę zalecając przestrzeganie zasad izolacji i noszenia maseczki, bo panuje trochę niefrasobliwości"- wyjaśnił radiowiec. Dodał, że stacja będzie też nadawać komunikaty o tym, że wojsko ustawi namiot, w którym będą wykonywane błyskawiczne testy na obecność koronawirusa.

"Musimy trzymać się mocno, potrzebne jest poczucie wspólnoty, bo tylko dzięki współpracy wszystkich będzie można z tego wyjść"- powiedział prezenter radia z miasteczka- symbolu kryzysu w Lombardii.

Radio zaczęło nadawanie już tydzień po jego wybuchu korzystając z częstotliwości parafialnej rozgłośni, założonej tam w 1983 roku. Studio urządzono w piwnicy ośrodka młodzieży, a radio nazwano "głosem oporu".

Programy czasów kwarantanny stały się najważniejszym źródłem praktycznych informacji i porad , zwłaszcza dla osób zmuszonych do pozostania w domu. Audycje pozwalały też przezwyciężyć stres i strach wynikające z sytuacji, w jakiej niespodziewanie znaleźli się ludzie, którzy nie mogli opuścić miasteczka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka