Włochy: W czasie pandemii przybyło 1,2 mln palaczy papierosów

Od początku pandemii Covid-19 we Włoszech przybyło 1,2 miliona palaczy papierosów; zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicznych. Dane te przedstawiono w związku z obchodzonym w poniedziałek Światowym Dniem bez Papierosa.

O ile w kwietniu 2020 roku papierosy paliło prawie 22 procent mieszkańców Włoch, to obecnie jest ich ponad 26 procent - to dane krajowego Instytutu Służby Zdrowia.

Obecnie pali 5,5 miliona mężczyzn i 5,8 mln kobiet.

Roberta Pacifici z ośrodka do spraw uzależnień w Instytucie Służby Zdrowia zauważyła, że w dużym stopniu do wzrostu liczby palaczy przyczyniło się pojawienie się nowych produktów na rynku, w tym papierosów elektronicznych. Jak zaznaczyła, to sprawiło, że szerzy się "tytoniowa epidemia".

Do nałogu powrócili w czasie pandemii często także ci, którzy go wcześniej rzucili.

Wzrost liczby palaczy to według autorów raportu efekt ograniczenia wolności w wyniku lockdownu i stresu na tle pandemii.