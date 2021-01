Włochy: W dwóch salach, przy stołach z osłonami i z częstą dezynfekcją - w takich warunkach prezydent rozmawia o kryzysie rządowym

Takich konsultacji w sprawie kryzysu rządowego we Włoszech nigdy nie było - mówią dziennikarze obserwujący rozmowy prezydenta Sergio Mattarelli w jego pałacu na Kwitrynale. Rozmowy toczą się w ścisłym reżimie sanitarnym, wymuszającym oryginalne rozwiązania.

Szef państwa od środy prowadzi konsultacje z przedstawicielami partii i grup parlamentarnych w sprawie rozwiązania kryzysu, do jakiego doszło po dymisji premiera Giuseppe Contego.

Kryzysy rządowe we Włoszech nie są rzadkością. Do poprzedniego doszło w sierpniu 2019 roku. Tym razem rozmowy odbywają się w nadzwyczajnych warunkach wymuszonych przez pandemię. Po raz pierwszy w Pałacu Prezydenckim nie ma tłumu dziennikarzy i operatorów kamer. Polityków obserwuje jedynie mała grupa wysłanników mediów.

Największą nowością jest jednak to, że na rozmowy prezydenta z politykami przygotowano nie jedną, ale dwie sale, które wykorzystywane są na zmianę.

W obu na stołach ustawiono ochronne szyby z pleksiglasu, a miejsca dla gości wyznaczono przy zachowaniu dystansu społecznego. Gdy prezydent kończy spotkanie z delegacją, sala jest skrupulatnie dezynfekowana. Następna rozmowa odbywa się w sąsiedniej komnacie Pałacu Prezydenckiego zgodnie z tym samym sanitarnym rytuałem. Po spotkaniu i ta sala jest dezynfekowana.

Zwyczajem konsultacji prezydenckich jest to, że po rozmowie delegacje polityków wychodzą do sali prasowej, gdzie wśród tłumu dziennikarzy składają deklaracje i relacjonują spotkanie. Jednak teraz, z powodu ograniczeń może tam wejść tylko mała grupa dziennikarzy, którzy siedzą na kilku oddalonych od siebie krzesłach. Wpuszczani są rotacyjnie.

W środę przed rozpoczęciem konsultacji prezydent Mattarella przyszedł pozdrowić nieliczną grupę wysłanników mediów obecnych w sali, która nosi nazwę Salone delle Feste.

Zwracając się do przedstawicieli mediów, szef państwa powiedział: "Korzystam z okazji, by życzyć wam dobrej pracy. To szczególna sytuacja, ale jesteśmy przecież w salonie uroczystości".

Z Rzymu Sylwia Wysocka