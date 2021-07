Włochy: w innych krajach zakażenia rosną mimo kampanii szczepień

W Europie i na świecie rosną zakażenia mimo wysokiego wskaźnika osób zaszczepionych, potrzebna jest "najwyższa ostrożność i rozwaga" - taki apel wystosował we wtorek włoski minister zdrowia Roberto Speranza. Zwrócił uwagę na ogromny spadek chorych w szpitalach.

"Musimy mieć świadomość, że pandemia nie skończyła się. Potwierdzają to także dane z innych krajów europejskich i ze świata" - zaznaczył szef resortu zdrowia podczas publicznej debaty. Dodał następnie: "Te tygodnie są bardzo delikatne, powiedziałbym - kluczowe".

Speranza położył nacisk na bardzo duży spadek liczby zakażeń oraz osób hospitalizowanych wraz z postępem kampanii szczepień.

"W kilka tygodni liczba pacjentów na intensywnej terapii spadła z 3800 do mniej niż 200; to o ponad 90 procent mniej, a osób zakażonych na innych oddziałach z 30 tysięcy do mniej niż 1500. W tym przypadku to spadek o 95 procent" - mówił minister.

Podkreślił, że we Włoszech wykonano dotąd ponad 54 miliony szczepień przeciwko Covid-19, a obecny rytm to ponad pół miliona dawek dziennie. Szczepienia w kraju zakończyło 21 milionów osób, czyli 39 procent populacji w wieku powyżej 12 lat.

Z Rzymu Sylwia Wysocka