Włochy: W kościołach w Rzymie kroki prewencyjne w związku z koronawirusem

W kościołach w Rzymie będą wprowadzone środki prewencji w związku z koronawirusem - takie zalecenie wydała stołeczna diecezja. Wśród wskazówek jest rezygnacja z uścisku ręki w czasie gestu przekazywania sobie znaku pokoju i opróżnienie naczyń z wodą święconą.

List z zaleceniami dotyczącymi postępowania podczas mszy w okresie kryzysu epidemiologicznego wystosował do wszystkich księży sekretarz generalny wikariatu Rzymu ksiądz Pierangelo Pedretti.

Zachęcił kapłanów z Wiecznego Miasta do tego, by udzielali wiernym komunii do ręki.

"Naczynia z wodą święconą pozostawmy puste" - dodał.

Podobne kroki wprowadzono wcześniej w kościołach na północy Włoch, gdzie lawinowo rośnie liczba zakażeń koronawirusem.