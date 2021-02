Włochy: W Lacjum grożą powrotem obostrzeń przeciwepidemicznych, jeśli nie będzie dyscypliny

Władze włoskiego regionu Lacjum zaapelowały w sobotę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z Covid-19. W związku z tłumami, jakie opanowały centrum Rzymu i plaże w pierwszy weekend złagodzonych restrykcji, ostrzegły, że w przeciwnym razie zaostrzą przepisy.

"Kieruję apel o przestrzeganie reguł dystansu i używanie maseczek, bo inaczej będziemy zmuszeni znów wprowadzić restrykcyjne środki" - powiedział szef wydziału do spraw zdrowia we władzach regionalnych Alessio D'Amato.

W codziennym biuletynie ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało, że w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 385 osób i potwierdzono 13 442 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. To niewielki spadek w porównaniu z piątkiem, gdy kolejnych infekcji było ponad 14 tysięcy.

Wykonanych zostało 282 tysiące testów, z których ponad 4 procent dało wynik pozytywny.

Bilans zmarłych na Covid-19 przekroczył we Włoszech 91 tysięcy. Koronawirusa stwierdzono dotąd u ponad 2,6 miliona osób, z których wyzdrowiało 2,1 mln. Obecnie zakażonych jest około 427 tysięcy osób.

Do Włoch zgodnie z zapowiedziami przysłano pierwszą partię 249 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca - podało ministerstwo obrony. W najbliższych dniach z centralnego ośrodka składowania w bazie wojskowej w Pratica di Mare koło Rzymu zostaną one rozesłane do punktów szczepień w regionach.

Do tej pory zaszczepiono w kraju przeciw Covid-19 ponad 2,4 miliona osób, z których więcej niż milion dostało już dwie dawki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka