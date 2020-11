Włochy: W listopadzie na Covid-19 zmarło 12,9 tys. osób, wykryto 801 tys. zakażeń

Ok. 12 900 osób zmarło we Włoszech na Covid-19 w listopadzie, zarejestrowano ok. 801 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem - taki miesięczny bilans epidemii w okresie kulminacji drugiej fali przedstawił w poniedziałek krajowy Instytut Służby Zdrowia.

Wśród ponad 800 tysięcy zakażonych jest około 22 tysięcy pracowników służby zdrowia.

W ciągu ostatnich 30 dni łącznie w całym kraju wyzdrowiały 304 tysiące osób.

Według tych danych średnia wieku osoby z pozytywnym wynikiem testu to obecnie 48 lat; wzrosła od lata, gdy wynosiła około 34 lat.

Jak podał Instytut, kobiety stanowią ponad 51 procent zakażonych.

11 procent zainfekowanych koronawirusem ma mniej niż 18 lat. Największą grupę wiekową stanowią osoby między 19 a 50 lat; to 44 procent zakażonych. 15 procent to ludzie w wieku powyżej 70 lat.

Od początku pandemii we Włoszech potwierdzono ponad 1,5 miliona przypadków koronawirusa, co oznacza, że zakażony został średnio co 40. mieszkaniec kraju.

Według ekspertów po tygodniach eskalacji drugiej fali pandemii krzywa zakażeń powoli stabilizuje się, a sytuacja w szpitalach się poprawia.

Najnowszy dobowy bilans pochodzący z niedzieli to 541 zgonów i ponad 20 tysięcy nowych zakażeń.

