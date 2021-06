Włochy: W lokalach gastronomicznych obsługa także w środku, a kawa przy barze

Kolejny krok ku normalności zrobiono we Włoszech po miesiącach restrykcji związanych z pandemią Covid-19. Od wtorku lokale gastronomiczne mogą obsługiwać klientów także wewnątrz, nie tylko w ogródkach. Kawa znów serwowana jest przy barze, czego brakowało milionom Włochów.

60 procent mieszkańców kraju czekało na dzień, kiedy będą mogli wypić kawę przy barze - to wynik sondażu, opublikowanego we wtorek przez prasę.

W barach w Rzymie panuje uczucie ulgi i zadowolenia. We wtorkowy poranek do lokali powrócili klienci, by wypić espresso czy cappuccino przy barze w drodze do pracy.

Ogromne niezadowolenie branży gastronomicznej wywoływało w ostatnich tygodniach to, że po złagodzeniu wielu restrykcji pod koniec kwietnia utrzymany został zakaz serwowania napojów przy barze. Do środka można było wejść tylko po to, aby zamówić kawę i zapłacić za nią. Następnie z kawą w jednorazowym kubku należało wyjść z baru i wypić ją na zewnątrz, na chodniku. Nie wszystkie lokale dysponują bowiem stolikami na zewnątrz.

Od wtorku 360 tysięcy barów i restauracji w kraju może obsługiwać klientów także przy stolikach w środku - poinformował związek rolników i producentów żywności Coldiretti.

Zauważa się, że przepisy zostały złagodzone na progu lata i to w momencie, gdy pierwsi turyści zagraniczni już powrócili do Włoch. Także oni będą mogli posmakować włoskiego stylu życia i wypić szybką kawę przy barze.

Z Rzymu Sylwia Wysocka