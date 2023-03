Włochy: W Lombardii po raz pierwszy puste są covidowe oddziały intensywnej terapii

W szpitalach we włoskim regionie Lombardia po raz pierwszy od początku pandemii Covid-19 ponad trzy lata temu puste są oddziały intensywnej terapii dla osób zakażonych koronawirusem - poinformował w piątek szef tamtejszego wydziału do spraw służby zdrowia Guido Bertolaso.

Żadne łóżko nie jest zajęte przez osobę zakażoną; to pierwszy raz od 20 lutego 2020 roku - oświadczył Bertolaso przywołując dzień wykrycia we Włoszech pierwszego przypadku Covid-19 w miejscowości Codogno w Lombardii. Data ta uważana jest za symboliczny początek pandemii, choć - jak ustalono - do zakażeń dochodziło już znacznie wcześniej.

To Lombardia jest włoskim regionem, który najbardziej został dotknięty przez szerzenie się koronawirusa.

Obecna sytuacja - ocenił Bertolaso - "to z całą pewnością zasługa kampanii szczepień, która pozwoliła nam powrócić do życia, ale to również znak, że poprawiła się skuteczność leczenia tego przeklętego wirusa, dzięki czemu zakażeni nim pacjenci nie trafiają na intensywną terapię".

O pustych oddziałach szpitalnych poinformowano przed przypadającym w sobotę narodowym dniem pamięci o ofiarach epidemii koronawirusa, ustanowionym przez parlament Włoch w 2021 roku. Upamiętnia on wydarzenia z Bergamo w Lombardii, skąd ciężarówkami wojskowymi wywożono trumny z ciałami zmarłych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka