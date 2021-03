Włochy: W Lombardii prawie dwie trzecie zakażeń to brytyjski wariant koronawirusa

Brytyjski wariant koronawirusa stanowi prawie dwie trzecie (64 proc.) zakażeń w Lombardii; jego odsetek wzrósł ostatnio dwukrotnie - poinformowały we wtorek władze tego włoskiego regionu. W Brescii po raz pierwszy w kraju wykryto nigeryjską odmianę wirusa.

Kolejne mutacje "budzą niepokój, bo mogą okazać się oporne wobec dostępnych obecnie szczepionek" - przyznał prezes włoskiego stowarzyszenia wirusologii i dyrektor laboratorium mikrobiologii szpitala w Brescii Arnaldo Caruso.

Brescia ze względu na duży wzrost liczby zakażeń została ogłoszona niedawno pomarańczową strefą podwyższonych restrykcji.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano w kraju 343 zgony na Covid-19 i 17 083 nowe zakażenia. To oznacza wzrost zmarłych i dalszych infekcji w porównaniu z poniedziałkiem.

W ciągu 24 godzin wykonano prawie 336 tysięcy testów; dwa razy więcej niż poprzedniej doby.

Liczba zgonów wzrosła od początku pandemii we Włoszech do 98 288. Do tej pory wykryto 2,9 miliona przypadków koronawirusa; ponad 2,4 mln osób jest już wyleczonych. Obecnie zakażonych jest co najmniej 430 tysięcy osób.

Zaszczepiono dotąd 4,5 miliona osób, z których 1,4 mln otrzymało już dwie dawki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka