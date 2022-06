Włochy: W Lombardii stan kryzysowy z powodu suszy

We włoskim regionie Lombardia lokalne władze wprowadziły w piątek stan kryzysowy z powodu coraz większej suszy. Zaapelowały do obywateli o jak najoszczędniejsze zużywanie wody.

Sytuację w Lombardii z powodu suszy określono jako bardzo poważną.

Wprowadzenie stanu kryzysowego uzasadniono koniecznością "wsparcia ludności, środowiska i działalności gospodarczej".

Dekret podpisany przez przewodniczącego władz regionalnych Attilio Fontanę ma obowiązywać do końca września. Na jego podstawie uruchomiony może zostać system pomocy ze strony Obrony Cywilnej. Znalazł się tam też apel do wszystkich o "skrajnie oszczędne zużywanie wody" i ograniczenie go do niezbędnego minimum.

Gminy otrzymały polecenie, by nie przeznaczać wody pitnej na inne cele, które nie są konieczne.

Bardzo dotkliwa susza panuje w wielu rejonach Włoch. W stołecznym Lacjum panuje stan klęski.

Z Rzymu Sylwia Wysocka