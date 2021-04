Włochy w maju czekają na 15 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19

Do 5 maja do Włoch powinno dotrzeć 5 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19, a do końca maja łącznie 15 milionów - ogłosił w poniedziałek wiceminister zdrowia Andrea Costa. Jego zdaniem w najbliższych dniach dzienna liczba szczepień wzrośnie do 550 tys.

Obecnie dobowa liczba szczepień wynosi poniżej 400 tys.

Rządowy komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii i koordynator kampanii szczepień generał Francesco Figliuolo wyraził opinię, że na obecnym etapie "zbędne" jest zwracanie się do Europejskiej Agencji Leków (EMA) z wnioskiem w sprawie zakupu rosyjskiego preparatu Sputnik V. Jak zaznaczył, dokumentacja medyczna dotycząca tej szczepionki nie jest jeszcze kompletna.

We Włoszech zaszczepiono dotąd 17,7 mln osób, z których 5,2 mln otrzymało dwie dawki.

Ostatniej doby na Covid-19 zmarło 301 osób i wykryto 8444 nowych przypadków koronawirusa - podało Ministerstwo Zdrowia. Tradycyjnie dane o liczbie nowych infekcji, ogłaszane w poniedziałek, są niższe, bo wykonuje się znacznie mniej testów. Od niedzieli zbadano 145 tys. osób.

Łączna liczba zmarłych od początku lutego zeszłego roku wzrosła do 119539.

Koronawirusa potwierdzono dotychczas u prawie 4 mln osób; wyleczonych jest około 3,4 mln.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2849 najciężej chorych na Covid-19. Na innych oddziałach jest ponad 20 tys. osób zakażonych koronawirusem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka