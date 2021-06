Włochy: W Rzymie i całym regionie Lacjum akcja szczepień osób w wieku 12-16 lat

W Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum trwają otwarte dni szczepień przeciw Covid-19 dla osób w wieku od 12 do 16 lat. Akcja ta prowadzona jest w 43 punktach medycznych, do których zgłaszają się tysiące nastolatków.

Podczas akcji przez dwa kolejne weekendy preparatem firmy Pfizer zaszczepionych ma zostać łącznie 40 tysięcy młodych osób - zapowiedziały władze regionalne. Podkreśliły, że ogromne jest zarówno zainteresowanie, jak entuzjazm zgłaszających się uczniów.

Dotychczasowy bilans kampanii we Włoszech to ponad 41 milionów podanych dawek i 13,9 mln w pełni zaszczepionych osób; to więcej niż jedna czwarta ludności kraju.

Minionej doby zanotowano dalszy spadek zgonów związanych z Covid-19 i nowych zakażeń oraz współczynnika pozytywnych wyników. Zmarły 52 osoby z Covid-19 i stwierdzono 1723 przypadki koronawirusa w 212 tysiącach testów. Pozytywny wynik dało 0,8 procent z nich.

Liczba zmarłych zbliża się do 127 tysięcy.

W szpitalach zwolniło się ponad 240 łóżek dla chorych na Covid-19.

Zakażenie stwierdzono dotąd u 4,2 mln osób. Wyleczonych jest około 4 mln. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest ponad 160 tysięcy osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka