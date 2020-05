Włochy: W Rzymie koncert z okazji Święta Pracy - na pustych scenach i placach

Wielki koncert z okazji Święta Pracy, organizowany co roku w Rzymie przez trzy włoskie centrale związkowe, odbył się w piątek w wersji dostosowanej do wymogów czasów pandemii. Artyści wystąpili samotnie na pustych placach i scenach oraz w swoich domach.

Na pierwszomajowe Concertone, jak nazywany jest muzyczny maraton, przybywa co roku na rzymski plac Świętego Jana na Lateranie kilkaset tysięcy osób. To największa od lat muzyczna impreza roku we Włoszech.

Hasło tegorocznego, wyjątkowego koncertu to "Pomagaj tym, którzy nam pomagają", a w jego trakcie zbierano pieniądze na wsparcie dla publicznej służby zdrowia w jej walce z koronawirusem.

W roku pandemii święto dedykowane ludziom pracy, transmitowane jak zawsze przez telewizję RAI, odbyło się bez udziału publiczności. Prowadząca koncert aktorka i prezenterka Ambra Angiolini rozpoczęła go na pustym placu na Lateranie, a potem z pobliskiego teatru łączyła się z włoskimi miastami, gdzie na placach i w swoich domach występowali włoscy artyści.

Popularny zespół Lo Stato Sociale z Bolonii zaśpiewał na tamtejszym Piazza Maggiore, Gianna Nannini wystąpiła na dachu w Mediolanie, Alex Britti zaśpiewał na scenie w pustej sali koncertowej audytorium Parco della Musica w Wiecznym Mieście. Tam również piosenkarka Tosca wykonała pieśń partyzancką "Bella ciao", towarzyszącą każdej edycji koncertu.

Zucchero, który wykonał kilka utworów w swoim domu w Pontremoli w Toskanii, przypomniał o pogrążonych w kryzysie pracownikach świata kultury i rozrywki: muzykach, obsłudze technicznej. "Wszyscy oni są bez pracy i mają rodziny na utrzymaniu i nie wiedzą, co wydarzy się w przyszłości" - mówił artysta.

Gośćmi specjalnym tegorocznej edycji byli amerykańska balladzistka Patti Smith oraz Sting. Brytyjski artysta wystąpił w swoim studiu w Londynie. Pozdrowił on po włosku wszystkich pracowników w Italii, zwłaszcza personel medyczny. Sting wykonał piosenkę zespołu The Police "Don't stand so close to me", niosącą w pandemii specjalne przesłanie: "nie stój tak blisko mnie".

Z Rzymu Sylwia Wysocka