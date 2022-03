Włochy: W Rzymie manifestacja przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Antywojenna manifestacja przeszła w sobotę ulicami Rzymu pod hasłami „Europa dla pokoju”, „Zatrzymać wojnę, zatrzymać Putina”. W wiecu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę uczestniczyło według policji około 20 tysięcy osób, a według organizatorów 50 tys.

Uczestnicy wiecu, zorganizowanego przez włoskie związki zawodowe i liczne organizacje oraz stowarzyszenia społeczne przeszli od Piazza della Repubblica na plac Świętego Jana na Lateranie. Niesiono tęczowe flagi - symbol pokoju.

Manifestanci minutą ciszy oddali hołd ofiarom wojny, a długim aplauzem wyrazili solidarność z narodem ukraińskim.

"Wojny nie zwalcza się wojną. To nie czas, by zbroić, tylko czas by rozbroić świat. Czas, by ONZ zrobił to, co do niego należy" - oświadczył podczas wiecu szef lewicowej centrali związkowej Cgil Maurizio Landini.