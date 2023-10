Włochy: W Rzymie odrestaurowano pomnik Kopernika

W Rzymie na terenie domu generalnego księży zmartwychwstańców odsłonięto ponownie w poniedziałek odrestaurowany pomnik Mikołaja Kopernika autorstwa polskiego rzeźbiarza Tomasza Oskara Sosnowskiego. Artysta wykonał go w 1873 roku z okazji 400-lecia urodzin astronoma.

W roku obchodów 550-lecia urodzin Kopernika pomnik został odrestaurowany przez zespół pod kierunkiem włoskiej konserwatorki zabytków Susany Sarmati. Widnieje na nim napis: "Sol stat terra movetur" (Słońce stoi, Ziemia się porusza).

W uroczystości w siedzibie zgromadzenia niedaleko Placu Hiszpańskiego wzięła udział ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, reprezentanci Instytutu Polonika, polska i włoska młodzież, duchowni. Przypomniano, że w domu generalnym zmartwychwstańców odbyło się uroczyste powitanie dowódcy 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, gdy przybył do Rzymu po bitwie pod Monte Cassino.

Rzym jest szczególnie związany z postacią Mikołaja Kopernika. Znajduje się tam jedyne poza Polską poświęcone mu muzeum, utworzone w 1873 roku z okazji obchodów 400-lecia urodzin astronoma z inicjatywy emigracyjnego historyka Artura Wołyńskiego.

Ambasador Anders powiedziała PAP: "To piękny pomnik, a wydarzenie bardzo ważne w obecnym roku jubileuszu". "Dla mnie to szczególne przeżycie, bo to tutaj, w tym domu mój ojciec został powitany chlebem i solą po bitwie o Monte Cassino 79 lat temu. Jest mi zatem podwójnie miło" - dodała ambasador.

Włoska konserwatorka Susana Sarmati tłumaczyła, ze podczas konserwacji dłoni Kopernika wykorzystano technikę 3D.

Konserwację marmurowego pomnika sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

Z Rzymu Sylwia Wysocka