Włochy: W Rzymie operacja dezynfekcji kościołów przed powrotem wiernych na msze

Żołnierze rozpoczęli w środę w Rzymie operację dezynfekcji we wszystkich kościołach w ramach przygotowań do powrotu wiernych na msze począwszy od 18 maja. O pomoc w tej sprawie zwrócił się do wojska i władz wikariat Wiecznego Miasta.

Dezynfekcja wnętrz i zewnętrznych terenów przeprowadzona zostanie we współpracy z władzami stolicy Włoch we wszystkich 337 rzymskich parafiach.

Operację tę powierzono wojskowym specjalistom w dziedzinie chemii i biologii, którzy zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny oraz wielkie zapasy środków czyszczących. Jak wyjaśniono, są to produkty naturalne na bazie enzymów.

"To bardzo ważna praca, mająca kluczowe znaczenie w walce z szerzeniem się koronawirusa. W ten sposób zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo wielu wiernym, którzy powrócą do kościołów w mieście"- powiedziała burmistrz Rzymu Virginia Raggi.

Porozumienie w sprawie przywrócenia mszy z udziałem wiernych od poniedziałku, po dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii, zawarł Episkopat Włoch z rządem Giuseppe Contego. W kościołach będzie obowiązywać nakaz zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka