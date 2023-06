Włochy: W Rzymie rozpoczęła się 20. edycja festiwalu kultury polskiej Corso Polonia

20. edycję festiwalu kultury polskiej Corso Polonia zainaugurowano w piątek w Rzymie. Organizowany przez Instytut Polski przegląd, który na stałe trafił do kalendarza ważnych wydarzeń kulturalnych w Wiecznym Mieście, otworzył koncert polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana.

Koncert odbył się w ogrodach rzymskiej Akademii Filharmonii.

Założony w 2008 roku zespół Dagadana tworzą Daga Gregorowicz, Dana Winnycka, Mikołaj Pospieszalski i Bartosz Mikołaj Nazaruk. Grupa po raz pierwszy wystąpiła we Włoszech.

Nagrała dotąd pięć płyt i otrzymała nagrodę Fryderyka dla najlepszego albumu muzyki świata.

"To prawdziwi ambasadorowie kultury słowiańskiej. Od 2008 roku dali tysiąc koncertów na wszystkich kontynentach odnosząc sukcesy na takich festiwalach, jak Virada Cultural w Brazyli, Sound of the Xity w Chinach i Glastonbury w Wielkiej Brytanii"- powiedziała PAP dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Adrianna Siennicka.

W stolicy Włoch zespół przedstawił materiał z płyty "Tobie" z 2021 roku. Na album składają się utwory z różnych części Polski , a także ludowe pieśni ukraińskie.

We wtorek, 20 czerwca, w Teatro Belli w ramach Corso Polonia wystawiony zostanie spektakl "W głowie W" na podstawie sztuki Witkacego "Wariat i zakonnica" z 1923 roku. Wystąpią Beata Dudek i Davide Capostagno, który spektakl wyreżyserował.

Dzień później w siedzibie Instytutu Polskiego nad Tybrem odbędzie się spotkanie poświęcone twórczości Witolda Gombrowicza. Podczas wydarzenia zatytułowanego "Gombrowicz. Forma wolności" opowie o nim znany popularyzator literatury polskiej, pisarz Francesco Cataluccio.

W czwartek 22 czerwca w jednym z rzymskich kin odbędzie się projekcja filmu "ABC miłości" Michała Waszyńskiego z 1935 roku z Adolfem Dymszą w roli głównej. Komedia o bezrobotnym artyście-amatorze zostanie pokazana po raz pierwszy we Włoszech.

Michał Waszyński(1904-1965) to postać niezwykła, a włoska i międzynarodowa publiczność odkryła go na nowo w 2017 roku, gdy na festiwalu filmowym w Wenecji główną nagrodę jako najlepszy dokument o kinie otrzymał opowiadający o nim film "Książę i dybuk" w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. To podróż śladami tej wyjątkowej i tajemniczej postaci światowego kina, twórcy wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera m.in. "Dybuka", a także producenta hollywoodzkich przebojów z Sofią Loren i Claudią Cardinale.

Michał Waszyński (właściwe Mosze Waks) był rozchwytywanym w przedwojennej Polsce reżyserem, a potem wpływową osobistością europejskiej i amerykańskiej kinematografii.

Syn biednego kowala z Kowla na Wołyniu zmarł w Hiszpanii jako książę Michele Waszynski - hollywoodzki producent i polski arystokrata na wygnaniu. Przed II wojną światową wyreżyserował ponad 40 filmów w Polsce, takich jak "Pieśniarz Warszawy", "Co mój mąż robi w nocy?", "Antek policjmajster", "Znachor", "Włóczęgi".

Jako żołnierz II Korpusu Polskiego Waszyński był w Egipcie i we Włoszech, robił zdjęcia w czasie bitwy o Monte Cassino. Po wojnie współpracował z Orsonem Wellesem i był odkrywcą talentu Audrey Hepburn.

Festiwal zakończy 23 czerwca wieczór w Instytucie Polskim poświęcony Łemkom. Zaprezentowana zostanie antologia poezji łemkowskiej "Powroty", wydana w zeszłym roku we Włoszech. Odbędzie się też koncert Darii Kuziak i Olgi Starzyńskiej, młodych artystek pochodzenia łemkowskiego, a także wernisaż wystawy zdjęć Simony Ottolenghi i Roberto Gabriele.

"Zapraszam naszą publiczność, by kolejny już raz dała się porwać przez polską kulturę i spędziła z nami inspirujące i przyjemne wieczory gorącego rzymskiego lata"- powiedziała dyrektor Instytutu Polskiego Adrianna Siennicka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka