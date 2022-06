Włochy: W Rzymie trwa spotkanie prezydentów Dudy i Mattarelli

W Pałacu Kwirynalskim w Rzymie trwa spotkanie prezydentów Polski i Włoch, Andrzeja Dudy i Sergio Mattarelli. Przywódcy mają rozmawiać m.in. o perspektywie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Włochy to drugi przystanek na trasie trzydniowej podróży polskiego prezydenta, której celem jest budowanie wsparcia dla unijnych aspiracji Ukrainy.

Podczas briefingu prasowego w drodze do Rzymu prezydent zapowiedział, że będzie zachęcał Sergio Mattarellę do tego, by Włochy zaangażowały się w przekonywanie innych państw UE - zwłaszcza tych wielkich - do przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego.

"Ukraińcy walczą, nie chcą być częścią rosyjskiej strefy wpływów, nie chcą być częścią Rosji. Chcą być częścią wspólnoty europejskiej (…), wspólnoty demokracji, chcą należeć do państw, które kierują się regułami prawa międzynarodowe i opierają się na wartościach" - mówił Duda.

28 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo jego kraju w Unii Europejskiej.

Za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE opowiedzieli się prezydenci 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Słowenii, Estonii, Litwy, Bułgarii, Łotwy, Czech, Węgier, Słowacji i Chorwacji. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom unijnym podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

Pod koniec maja, po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli, premier Włoch powiedział, że perspektywa szybkiego przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej spotyka się z "obiekcją" ze strony prawie wszystkich wielkich państw UE z wyjątkiem Włoch.

Z Rzymu Aleksandra Rebelińska